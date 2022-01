Após enchente e um ano de obra, Robert promete concluir galeria da zona leste em 40 dias

O vice-prefeito e secretário de finanças de Teresina, Robert Rios, prometeu, na manhã desta segunda (03), concluir em apenas quarenta dias a primeira fase da obras das galerias da zona leste de Teresina. O trecho do cruzamento entre a rua Eustáquio Portela e a avenida Homero Castelo Branco foi palco de cenas assustadoras no último sábado (01) quando dois veículos foram arrastados. Uma mulher e quatro crianças que estavam em um automóvel precisou ser resgatada após o veículo ficar submerso . No Satélite um homem morreu após o seu veículo ser arrastado pela enxurrada.



Praticamente parada desde o início da gestão de Dr. Pessoa, a obra foi uma das principais promessas do atual prefeito durante a campanha . O projeto total tem 6km de extensão e irá abranger os bairros Morros, Morada do Sol e São Cristovão. A primeira fase de 1,7km, que já gastou R$ 67 milhões, parte do cruzamento da rua Eustáquio Portela com avenida Homero Castelo Branco, passando por baixo da avenida João XIII chegando até o rio Poti . A previsão de entrega da obra é até o fim de janeiro.

O Secretário de Finanças atacou gestões passadas que iniciaram a obra e prometeu que a cidade entrará na “era da galeria”. “Ontem Teresina viu imagens horrorosas, terríveis imagens que se repetem há trinta e dois anos da administração tucana. Pois com apenas um ano de Dr. Pessoa a galeria começa a ser feita. Em quarenta dias essa galeria chega até a Homero. Aquelas imagens de ontem foi o último inverno que Teresina viu aquela imagem. No próximo ano, neste local não terá mais aquela imagem de filme de terror. Dr. Pessoa quando assumiu a primeira coisa que ele tratou foi de fazer essa galeria, Teresina vai entrar agora na era da galeria”, finalizou.





