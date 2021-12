Após aprovar orçamento, Câmara de Teresina terá mais de 40 dias de recesso

Clima de despedida no parlamento municipal. Os vereadores de Teresina se preparam para, ainda esta semana, aprovar o orçamento anual da Prefeitura de Teresina e encerrar o ano no parlamento. Os legisladores da capital só voltam ao trabalho em fevereiro de 2022, cerca de quarenta e seis dias de folga até o próximo ano.

O presidente da casa, Jeová Alencar (MDB), confirmou o projeto de encerrar o ano legislativo ainda esta semana. "Temos ainda o PPA que vai ser colocado em pauta agora, e tem uma emenda à lei orgânica por parte da prefeitura e essa precisa de um interstício de dez dias. Acredito que a gente vote amanhã e vamos esperar mais dez dias para entrar de recesso. A previsão do orçamento é para ser votado até a quarta-feira, todos os vereadores já tomaram conhecimento e vamos colocar acredito que para a votação até o dia 17" disse o presidente.

Foto: Arquivo O Dia

O líder do governo na casa, Renato Berger, explicou que apenas um veto além do orçamento deve ser votado ainda este ano. "A casa está preparada para a votação dia 17, por conta da emenda à lei orgânica com referência a reforma da previdência que precisa de um interstício de dez dias, também vamos votar além do orçamento alguma coisa que ainda tenha na pauta. Tem um veto a ser apreciado com relação a um projeto da vereadora Elzuila, são só essas matérias para votar", finalizou o político.