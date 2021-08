Ao lado de Lula, governo do Piauí inaugura reforma do CETI Pedra Mole

Acompanhado do ex-presidente Lula, o governador do Piauí, Wellington Dias, inaugurou na manhã desta terça-feira (17) o Centro de Educação em Tempo Integral (CETI) do bairro Pedra Mole, na zona Leste de Teresina. Ao todo, foram destinados de R$ 988.179,02 para completa reforma e ampliação da unidade de ensino.



A obra contempla a ampliação e construção de refeitório, cozinha, depósito, mais duas salas de apoio, mais dois banheiros com acessibilidade, além de reforma de todas as salas de aula já existentes junto com revestimento de paredes e a recuperação de todo o piso da unidade.



Foto: Tárcio Cruz/O Dia

Com a reforma, o CETI do Pedra Mole ampliará a oferta de vagas na região. A escola tinha em média 320 alunos e com a reestruturação física da unidade, esse número pode chegar a 45 alunos. O CETI do Pedra Mole oferece aulas do Pré-Enem para alunos e a comunidade. A expectativa dos estudantes agora é para o retorno das aulas presenciais.

"Estamos acompanhando as aulas de forma remota e com a reforma voltaremos às aulas presenciais. A expectativa está grande, há quase dois anos estamos com aulas online, foi um período difícil que a gente não esperava, principalmente para nós do terceiro ano que estamos nos preparando para o vestibular”, disse a estudante Vitória dos Santos Carvalho, que prestará o próximo Enem.

