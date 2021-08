Oposição critica visita de Lula ao Piauí; Osmar Júnior rebate

Alguns opositores ao grupo político de Wellington Dias no Piauí, teceram críticas à visita do ex-presidente Lula ao Estado. Lula chegou ao Piauí no final da manhã de hoje (17) para cumprir agenda com lideranças e participar da inauguração do CETI do Pedra Mole. Um dos que criticaram a visita do ex-presidente foi a deputada federal Iracema Portella, do Progressistas. A parlamentar criticou a ausência de contato com a população na agenda de Lula e comparou com eventos recentes do presidente Jair Bolsonaro com grande aglomeração pelo país.



No Instagram Iracema Portela atacou Lula com uma foto de Jair Bolsonaro e a seguinte legenda: "O ex-presidente Lula está hoje em Teresina, mas se mantém longe da população, em um hotel da cidade. Quando Bolsonaro vier novamente ao nosso Piauí, teremos orgulho de levar nosso presidente no meio de todos, lugar de homem público é onde o povo está" postou a parlamentar.

As críticas foram rebatidas pelo secretário de governo do estado, Osmar Júnior. Ele disse que Lula respeita as regras de distanciamento social.



O secretário de governo, Osmar Júnior, rebateu as críticas - Foto: Tárcio Cruz/O Dia

“O presidente Lula respeita as regras do distanciamento social, é o que preside hoje as ações do Governo do estado, mas também do Partido dos Trabalhadores que é quem preside a agenda do ex-presidente Lula. Se tem político no Brasil que pode andar na rua esse é o presidente Lula", afirmou Osmar Júnior.

