“Teresina mudou para pior”, dispara Edson Melo sobre gestão Dr. Pessoa

O vereador Edson Melo (PSDB) analisou nesta sexta-feira (25) os seis primeiros meses de gestão do prefeito de Teresina Dr. Pessoa (MDB). Os problemas do transporte público foram os alvos principais do parlamentar, que traçou um paralelo entre as gestões passadas e a nova administração da cidade no tratamento com os desafios do transporte público.

“As greves sempre ocorreram em momento de majoração da tarifa, problemas de relação de trabalhista entre empresários e os trabalhadores, mas jamais por inércia da prefeitura. E é isso que está ocorrendo agora. O impasse foi formado, já vamos com seis meses e praticamente só 15% da frota está rodando e o passageiro sofre. A tendência é o transporte se acabar”, disse o vereador.

Ele comentou também sobre os trabalhados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Municipal de Teresina que apura suposta quebra de contrato. Para ele, a Comissão irá apresentar soluções, contudo, a prefeitura é quem tem os poderes para solucionar o problema. Edson Melo elege a falta de diálogo da gestão municipal como o principal entrave do transporte público.

O vereador Edson Melo observa ainda que o transporte por ônibus coletivo de Teresina alcançou avanços ao longo dos tempos, mas sempre existiram problemas. Porém, sempre foi mantido diálogos para as resoluções. O parlamentar apontou os ajustes ocasionados com o sistema Inthegra como um dos motivos da derrota do candidato Kléber Montezuma.

“A população quando escolheu o novo prefeito, escolheu com um sentimento de mudança. O PSDB já estava muito tempo na gestão de Teresina e havia uma fadiga. Mudar, mas mudar para pior, a população não esperava. Estamos cobrando as mudanças e acima de tudo a volta do transporte da nossa cidade. Se nada for encaminhado como solução, seremos a única capital brasileira que não termos mais transporte por ônibus”, finalizou.

