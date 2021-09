“Página triste da Assembleia”, dispara Wilson Brandão após derrota

O deputado estadual Wilson Brandão (Progressista), derrotado na eleição para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí classificou a vitória de Flora Izabel (PT) como uma página triste da história da Assembleia Legislativa. A deputada petista foi eleita em primeiro turno com 17 dos 30 votos. Brandão obteve 12 votos.

“(Recebi o resultado) com muita tranquilidade, muito sereno. Só lamento muito que a Assembleia escreve nos seus anais uma página triste da sua história, quando a democracia perde a luta para a pressão e para a opressão”, disse logo após o resultado ser proferido pela mesa diretora da Alepi.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O deputado fez referência às tratativas realizadas pelo governador Wellington Dias (PT) na noite de quarta-feira (15) para garantir a unidade da base entorno do nome de Flora Izabel. Dias entrou em campo após analisar que a vitória da aliada seria dificultada caso o pleito seguisse para o segundo turno.

O governador reuniu o candidato Zé Santana (MDB) e outros deputados que integram a bancada emedebista. Momentos antes da votação, Zé Santana anunciou desistência. Em nota, o parlamentar explicou que sua atitude tinha como objetivo a unidade da base governista. O deputado Flávio Nogueira Júnior também desistiu de concorrer.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

