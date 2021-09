Deputado Zé Santana desiste de disputar vaga no TCE

O deputado estadual Zé Santana (MDB) desistiu de concorrer à vaga no Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Em nota, ele afirma que apesar de ter sido incentivado a disputar pelo seu partido e companheiros da Assembleia Legislativa, decidiu não dar continuidade ao processo.

Veja mais: Após noite de negociações, Assembleia elege novo conselheiro do TCE, veja os candidatos

Zé Santana ressalta ainda que este é um momento relevante que objetiva melhorar as perspectivas do Estado Democrático de Direito e montar uma base governamental unida, além de ser uma grande responsabilidade.



(Foto: Arquivo O Dia)

Nesta quinta-feira (16), a Assembleia Legislativa define em sessão especial, o nome do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Ao todo, 09 candidatos disputam a vaga.

Confira nota na íntegra:

Ser conselheiro do TCE é honraria e responsabilidade que pode ser postulada por piauienses que dignifiquem e qualifiquem os quadros daquele Tribunal de Contas. Fato pelo qual fui incentivado por companheiros da Assembleia Legislativa e de meu partido, o MDB, a colocar meu nome como candidato à vaga de conselheiro a ser definida em plenário, hoje, através do voto da maioria.



Percorrido o campo do diálogo e das ponderações, inebriado pelo sentimento de somar com um Piauí justo e pujante, em nome de uma base governamental unida e assertiva, juntamente com o grupo de parlamentares que desde o início desta jornada esteve incentivando e fortalecendo esse ideal, decidimos pela descontinuidade de nossa candidatura. Salientamos a importância deste processo, mencionando que ao seu final, crescem as instituições, e melhoram as perspectivas do real Estado Democrático de Direito.







Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!