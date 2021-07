“Não ficaremos omissos”, diz Robert Rios sobre disputa para o governo do Estado

O vice-prefeito de Teresina, Robert Rios Magalhães, declarou nesta quinta-feira (10) durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, que o Palácio da Cidade não ficará omisso na eleição para o governo do Piauí no próximo ano. Ele afirmou ainda que existe possibilidade do grupo político encabeçado por Dr. Pessoa ter candidato na disputa pelo Palácio de Karnak.

Robert avaliou que existe dois lados, do governador Wellington Dias e do senador Ciro Nogueira, dividindo o eleitorado. Para ele, será preciso atrair lideranças para viabilizar uma candidatura própria. Ao contrário, o prefeito Dr. Pessoa (MDB) e seu grupo deverá escolher entre os candidatos lançado por PT e Progressista.

“Dr. Pessoa e Robert Rios estão fora da bolha. Existe uma bolha nacional que é Lula e Bolsonaro. E no local Wellington Dias e Ciro Nogueira. Se formos capazes de aglutinar forças suficientes para romper as duas bolhas, fazermos. Se não for possível, faremos uma opção. Não ficaremos omisso e a opção será aquele lado que tiver mais ajudando Teresina”, disse.

O vice-prefeito avaliou ainda que a eleição para o governo está desenhada e não observa o ex-prefeito de Teresina Sílvio Mendes como um candidato capaz de encontrar entusiastas de uma possível candidatura. Robert voltou a criticar o ex-prefeito e destacou o momento difícil que o PSDB se encontra no Piauí.

“Vejo o Sílvio Mendes um político do passado, sem ânimo, sem alma. Ele não tem força. Quem melhor definiu o Sílvio Mendes em Teresina foi o ex-prefeito Zé Filho, porque ele foi vice do Zé Filho (para o governo) e quando terminou a campanha o Zé Filho disse que perdeu porque escolheu um vice preguiçoso. Alí é a imagem do Sílvio. Não tem disposição para fazer campanha”, relatou.

