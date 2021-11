Vigilante é morto a tiro ao reagir a assalto na zona Sul de Teresina

Um homem foi morto com um tiro na cabeça neste domingo (28) dentro de uma mercearia localizada na avenida José, no bairro Angelim, zona Sul de Teresina. A vítima identificada apenas como “Seu Chico” teria reagido a uma tentativa de assalto quando um dos assaltantes efetuou o disparo.

O Portal O Dia apurou que a vítima atuava como vigilante de uma empresa privada e teria saído do plantão na manhã de hoje. Na volta para casa, o homem parou para tomar café da manhã no estabelecimento.

De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a mercearia estava com o portão fechado para evitar a atuação de assaltantes. Dois suspeitos chegaram em uma moto, se passaram por clientes e conseguiram autorização para adentrar. No interior do estabelecimento, a dupla anunciou o assalto.

Os primeiros momentos da investigação apuram se os assaltantes teriam disparado contra o vigilante após uma reação dele contra a ação criminosa. O DHPP busca identificar os suspeitos que fugiram logo em seguida ao tiro através de depoimentos e imagens de circuitos de segurança da região.

A área foi isolada pela polícia técnica para a realização da perícia, que deve esclarecer a dinâmica do crime. O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

