Homem é assassinado a pedradas no bairro Cidade Jardim, em Teresina

A Polícia Militar registrou a ocorrência de um homicídio nas primeiras horas da manhã deste domingo (28). O crime aconteceu na Rua Salitre do bairro Cidade Jardim, na zona Leste de Teresina. A vítima é um homem ainda não identificado que foi morto a pedradas. As motivações do homicídio ainda são desconhecidas.



Foto: O Dia

Policiais do 5º BPM estiveram no local para fazer o isolamento da área enquanto aguardavam a chegada da perícia do IML e da Polícia Civil. Segundo informou o subtenente Ramos, que atendeu à ocorrência, o crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã. “A vítima foi atingida com uma pedrada na cabeça, mas ainda não temos precisar se o crime praticado por mais de uma pessoa ou não”, explicou.

Ao chegarem ao local, a vítima já se encontrava sem vida. Os policiais do 5º BPM fizeram diligências pela região, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada ainda. As investigações agora seguirão por conta do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil.

