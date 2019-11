Polícia faz buscas a suspeitos de atirar em militar durante assalto

Os policiais militares do 1º BPM seguem nas buscas para tentar localizar os suspeitos de terem atirado contra o PM André Gustavo de Carvalho Cruz durante uma tentativa de assalto ocorrida na madrugada do último sábado (23) na Avenida Barão de Gurgueia, na saída de um banco. O comandante do BPM, tenente-coronel Lacerda, informou ao Portal O Dia que já há indícios da identificação da dupla e que eles teriam fugido em direção à zona Sul da capital.



“O que sabemos é que eram dois indivíduos em uma motocicleta e há umas imagens atribuídas a eles circulando. Estamos verificando isso, mas já temos indícios de quem eles seriam e estamos em diligências. Já foram recolhidas também para análise as imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do assalto”, explicou o coronel.



Foto: Arquivo O Dia

Ainda, segundo o coronel, há a suspeita de que os assaltantes já soubessem que o PM estaria saindo do banco com uma quantia em dinheiro, mas que talvez não imaginassem que se tratasse de um policial. “Pelo que sabemos até agora, ele não reagiu, mas pode ser que os criminosos tenham visto a arma dele e atirado quando perceberam que se tratava de policial”, relatou o comandante do 1º BPM.

André Cruz foi atingido com disparos na barriga, na cabeça e no ombro e encaminhado para o HUT. O hospital informou que o PM passou por cirurgia e ficou internado na clínica cirúrgica consciente e orientado. A assessoria do HUT disse ao Portal O Dia que, estável, ele foi transferido para o Hospital São Marcos.

Maria Clara Estrêla