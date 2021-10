VÍDEO: Polícia apreende uniforme da PM e R$ 30 mil em poder de traficantes no Piauí

Policiais do Greco (Grupo de Repressão ao Crime Organizado) realizaram uma operação na manhã desta quinta-feira (14) para localizar e prender indivíduos acusados de praticar uma série de crimes com envolvimento em tráfico de drogas e homicídios. Os mandados foram cumpridos nas cidades do Norte e do Litoral Piauiense e cinco pessoas foram presas.



Fardamento foi encontrado em poder de criminosos - Foto: Divulgação/Polícia Civil

O que chama a atenção dentre as apreensões foi o fato de os policiais terem encontrado fardamento da Polícia Militar na casa de um dos alvos da operação. O homem é acusado de tráfico de drogas, já responde por assassinatos cometidos na região, e tinha sob seu poder uniformes oficia da PMPI que, segundo a polícia, era usado como disfarce na prática de delitos.





A polícia investiga agora como o criminoso conseguiu estes uniformes.

Além do fardamento, a Polícia Civil apreendeu também R$ 30 mil em poder dos traficantes e homicidas, três armas de fogo e uma quantidade de droga que ainda está sendo contabilizada. Foram cumpridas também 19 medidas cautelares em seis cidades do norte e litoral do Piauí.





“Tivemos o apoio e a cooperação das delegacias regionais de Esperantina, Piracuruca, Piripiri, Cocal, Buriti dos Lopes, Luís Correia, e também da Polinter e da Delegacia de Entorpecentes. Fizemos apreensões importantes e acredito que teremos elementos para evolui nas investigações para desarticular e desaparelhar e as organizações criminosas que atuam no litoral piauiense, sobretudo em Parnaíba”, disse o delegado Tales Gomes, coordenador do Greco.

