Polícia cumpre 24 mandados de prisão em Teresina, Castelo e Floriano

A Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (10) para cumprir 24 mandados de prisão contra uma organização criminosa que atua em diversos estados brasileiros. As ordens judiciais estão sendo executadas nas cidades de Teresina, Floriano, Castelo e também na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.





Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o coordenador do Greco, delegado Tales Gomes, a ação visa coibir crimes de roubo e homicídio ocorridos aqui no Piauí com a participação de pessoas de outros estados.

A Operação Contraordem III foi desenvolvida com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Polinter, Gerência de Polícia Especializada, Sejus, e da Delegacia Regional de Floriano e Castelo. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e equipes do Ministério Público do Piauí também atuaram na ação.





Aguarde mais informações.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!