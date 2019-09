Três são presos suspeitos de integrar quadrilha de roubo de veículos

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido por suspeita de integrar uma quadrilha de roubo de veículos em Teresina, na noite desta quinta-feira (05). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o bando foi detido na BR-316, em Teresina.

No momento da abordagem, os suspeitos dirigiam um veículo que havia sido tomado de assalto na avenida Marechal Castelo Branco, na madrugada de ontem.

Policiais rodoviários federais prendem quadrilha na BR-316. (Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a PRF, após fiscalização detalhada, os policiais constataram se tratar de veículo com ocorrência de roubo, registrada no mesmo dia.

A equipe PRF fez contato com o proprietário do veículo que foi até a 1ª DPC e fez o reconhecimento dos detidos como autores do assalto do veículo. Segundo ele, os suspeitos teriam utilizado um revólver calibre 38 no momento do assalto.

Viatura da PRF e veículo roubado. (Foto: Divulgação/PRF)

O condutor do veículo possui um mandado de prisão em aberto por roubo. Já o outro detido de 24 anos já tem passagens pelo sistema prisional pelo crime de homicídio.

Os três foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina e podem responder pelos crimes de formação de quadrilha, receptação e roubo de veículos.