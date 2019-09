PRF prende quadrilha especializada em roubo de veículos na BR-316

A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta terça-feira (3), três pessoas suspeitas de roubo de veículos em Teresina. Segundo informações da PRF, a quadrilha foi presa durante abordagem a um veículo Nissan/March, que havia sido roubado na manhã de ontem na avenida João XXIII, em Teresina.

O veículo era conduzido por um homem de 40 anos que transportava como passageiros um homem de 38 anos e uma mulher de 24 anos. Os três não tiveram as identidades reveladas pela PRF. Segundo o relato da ocorrência, a ação aconteceu na BR-316, no município de Caxias no Maranhão.

Durante a abordagem, o condutor alegou que teria adquirido o veículo na cidade de Codó -MA pelo valor de R$ 7,5 mil de uma pessoa que conheceu apenas pelo nome de Edivan e que voltava neste à cidade de Teresina em companhia de um homem e uma mulher, que declarou estar vindo de carona e que não conhecia os envolvidos anteriormente.

A equipe PRF fez contato com o proprietário do veículo que foi até a 1ª DPC e fez o reconhecimento do condutor como o autor do furto do veículo.



Diante dessas informações obtidas, as três pessoas foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil no município de Caxias - MA para proceder as medidas legais cabíveis. Os três envolvidos podem responder por formação de quadrilha, receptação e roubo de veículos.

Nathalia Amaral