Três pessoas são presas por roubo de carros na zona Norte de Teresina

A Polinter deflagrou uma operação nesta sexta-feira (27) para coibir roubos e furtos de carro e motos em Teresina. Três pessoas acabaram sendo presas durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na região da Santa Maria da Codipi. Na primeira residência, a polícia apreendeu uma vasta documentação de carros falsificada e dois veículos.

Já na segunda casa, foi encontrado um revólver e a suspeita é de que os moradores da residência estejam envolvidos com assaltos praticados naquela região. “Tivemos um saldo de três presos e no material que encontramos em uma das casas, detectamos que se tratava de documentos que fazem parte de um lote roubado do DETRAN”, explicou o delegado Marcelo Dias, titular da Polinter.



Delegado Marcelo Dias, titular da Polinter - Foto: O Dia

A polícia orienta a população para se precaver contra roubo de veículos em Teresina. De acordo com o delegado, esses criminosos agem principalmente quando as vítimas estão saindo e chegando de casa e desaceleram ou param em frente ao portão. É preciso atenção redobrada nestes momentos.

“Outra recomendação importante é com relação à venda e compra de veículos usados. Sempre que a compra foi feita, a pessoa que adquiriu o veículo deve trazê-lo na Polinter para que nós façamos uma vistoria prévia para saber se aquele carro ou moto é adulterado, clonado ou falsificado”, orienta o delegado Marcelo Dias.

Ele lembra que a Polinter está vigilante e semanalmente deflagra operações no intuito de identificar e prender os acusados de roubo de veículos em Teresina bem como recuperar o bem que foi levado das vítimas. Só na última semana, além dos dois veículos recuperados hoje, a polícia conseguiu encontrar também mais dois carros que haviam sido subtraídos de seus donos na capital, um deles já com a placa clonada.

