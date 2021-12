Tiroteio termina com cliente e garçom baleados em trailer de lanches no Poty Velho

Duas pessoas acabaram baleadas durante um tiroteio ocorrido na noite de ontem (30) no bairro Poty Velho, zona Norte de Teresina. O fato ocorreu em um trailer de lanches localizado na Rua Desembargador Vaz da Costa, onde três homens estavam sentados a uma mesa e foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo vindos de dentro de um carro.



De acordo com o relatório da ocorrência encaminhado pela Polícia Militar, a guarnição foi acionada por populares que ouviram os tiros e relataram que haviam duas pessoas feridas. A primeira vítima foi identificada como sendo Marcos Francisco de Sousa Júnior, atingido com um tiro nas costas na altura da cintura; e um outro homem de nome João Victor, que era funcionário do trailer e foi atingido com um disparo no pé.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Três indivíduos estavam sentados em uma mesa bebendo desde cedo, quando aproximou-se um veículo branco e desceram três indivíduos em direção aos três. Os disparos efetuados pelo acusado acabaram atingindo um cliente que estava sentado na mesa ao lado dos indivíduos que seriam o alvo, e também um funcionário que estava sentado em uma mesa na entrada do trailer”, diz o relatório.

Segundo informou a capitã Jaqueline, porta-voz da PM, os dois foram socorridos e encaminhados ao HUT. Já os suspeitos fugiram e ainda roubaram uma motocicleta ao se evadirem do local. “Foi feito todo o levantamento, realizamos rondas em algumas regiões no sentido de localizar os indivíduos suspeitos e a motocicleta roubada, mas sem êxito”, relatou a capitã.

