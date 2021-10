Jovem é assassinado durante tiroteio na zona Rural de Teresina

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de homicídio na noite desta quinta-feira (28) na Vila Nossa Senhora do Amparo, zona Rural Leste de Teresina. Um rapaz identificado como Francisco de Assis da Conceição Cunha, 19 anos, foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e veio a óbito ainda no local.



O homicídio ocorreu por volta das 21 horas durante uma troca de tiros entre criminosos na região. De acordo com o relatório de ocorrência do 5º BPM, a viatura estava em rondas pelo povoado Boqueirão quando recebeu o chamado via COPOM dando conta de uma pessoa baleada em frente à igreja da Vila Nossa Senhora do Amparo.



Francisco de Assis da Conceição Cunha foi baleado em frente à igreja do povoado - Foto: Divulgação/Polícia Militar

“A equipe chegou ao local e foi constatado que a pessoa baleada já se encontrava em óbito. Um jovem de 19 anos identificado por F. de A. C. Cunha. Acionada a Polícia Criminal para perícia e remoção do corpo”, explicou o relatório da PM.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local para perícia e a PM realizou diligências na região à procura de suspeitos, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi efetuada ainda.

