Tio mata sobrinha de 9 anos e é assassinado pelo pai em Matões

Uma tragédia familiar ocorrida neste final semana chocou os moradores do município maranhense de Matões. Um tio matou a própria sobrinha de 9 anos e acabou sendo assassinado pelo próprio pai. Testemunhas informaram que o homem teria tido um surto psicótico e atacado os familiares com um facão.



Leia também: Avó e neta são achadas mortas com golpes de faca dentro de casa em Timon

De acordo com o que relatou a capitã Ibiapina, porta-voz do 11º BPM de Timon, o pai matou o filho justamente para impedir que ele atacasse o restante da família. Ela relata a situação: “esse indivíduo teve um surto e perseguiu a irmã com uma arma branca. A criança presenciou tudo e, assustada, correu para fugir dele, mas acabou tropeçando e foi atingida fatalmente. A menina morreu na hora. Então o pai desse homem, para defender a integridade física de sua família, acabou desferindo golpes de machado na cabeça do filho e ele também veio a óbito”, disse.



Capitã Ibiapina - Foto: Reprodução

Segundo o relato de testemunhas e familiares, o homem que atacou a sobrinha seria usuário de drogas e estaria em uma crise de abstinência que teria ocasionado o surto. O pai acabou sendo conduzido para a delegacia para prestar depoimento, assim como os demais membros da família na condição de testemunhas.

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!