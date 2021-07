Avó e neta são achadas mortas com golpes de faca dentro de casa em Timon

Um crime brutal chocou a comunidade timonense neste final de semana. Uma senhora de 48 anos e uma adolescente de 13 anos, avó e neta, foram encontradas mortas com golpes de faca dentro de uma residência no bairro Flores. A senhora, identificada como Marilene Muniz da Silva, estava caída no chão ao passo que a menina estava pendurada por uma corda.



Foto: Divulgação/Polícia Militar do Maranhão

Policiais militares estiveram no local para isolar a área e encontraram uma parte do teto do banheiro destelhado. A polícia trabalha com duas hipóteses: ou um duplo homicídio, ou um homicídio seguido de suicídio. “Uma pessoa foi conduzida, mas como não houve confirmação do seu envolvimento, ela já está em liberdade e agora o caso está com a Polícia Civil”, explicou a capitã Ibiapina, porta-voz do 11º BPM de Timon.

Na residência, os policiais encontraram dois celulares, que foram apreendidos para serem periciados. Os corpos foram removidos pelo IML e o caso segue agora sob investigação pela Delegacia de Homicídios de Timon.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

