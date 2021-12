Timon: PM do Colégio Militar é afastado após denúncia de assédio

O comandante do Corpo de Alunos do Ensino Médio, do Colégio Militar Tiradentes V (CMT), localizado na cidade de Timon, no Maranhão, foi afastado do cargo após estudantes denunciarem que foram vítimas de assédio. A informação sobre o afastamento do militar foi confirmada pelo comandante geral do CMT, nesta quarta-feira (1º), por meio de nota.



Na manhã de hoje, um grupo de alunas esteve presente em frente à escola para denunciar o policial e pedir visibilidade ao caso. As estudantes relatam que o militar teria feito cantadas e elogios, além de realizar investidas sexuais em troca de favorecimento no ambiente escolar. Foto: Reprodução Segundo o comandante do CMT, o coronel Francisco de Sousa Pereira, uma portaria de investigação foi expedida e encaminhada para a Diretoria de Ensino Regular da Polícia Militar do Maranhão em São Luís (MA), para apuração dos fatos. “Toda denúncia, reclamação e/ou insatisfação apresentadas oficialmente ao Comando, mesmo aquelas as quais chegam de forma anônima, são devidamente apuradas, sendo completa inverdade que haja compactuação ou inércia por parte deste Comando ou de qualquer servidor que compõe o CMT V”, informou em nota. Aguarde mais informações. Confira a nota na íntegra: NOTA DE ESCLARECIMENTO O COMANDANTE/GESTOR GERAL DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES V vem por meio da presente nota esclarecer que, assim que tomou conhecimento de comentários envolvendo o Comandante do Corpo de Alunos do Ensino Médio, adotou as providências necessárias, inclusive afastando o supracitado policial de suas funções e do ambiente escolar, expedindo imediatamente Portaria de Investigação para apurar os fatos, encaminhado-a para a Diretoria de Ensino Regular da Polícia Militar do Maranhão em São Luís - MA. Ainda no que se refere, afirma-se que todas as providências referentes ao caso estão sendo devidamente adotadas, com rigor e imparcialidade, buscando preservar a integridade física, moral e psicológica dos envolvidos. Ressalta ainda que o Colégio Militar Tiradentes V tem por objetivo manter a credibilidade da instituição no tocante a qualidade do ensino oferecido ao longo dos anos, desde a sua fundação, alcançando inúmeras conquistas nos índices educacionais a nível municipal, estadual e nacional. Timon - MA, 30 de novembro de 2021. FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA TEN CEL QOPM/ COMANDANTE/GESTOR GERAL DO CMT V.

