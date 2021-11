Professor de escola particular de Teresina é preso acusado de estupro

Um professor identificado pelas iniciais C. D. P. C. foi preso na tarde de ontem (18), acusado de ter estuprado uma aluna dentro de uma escola particular em Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria acontecido no último mês de outubro.

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

Ainda de acordo com a polícia, o acusado foi preso na cidade de Fortaleza, no Ceará. As investigações desenvolvidas pela Gerência de Polícia Especializada e Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente apontam que o professor teria cometido os crimes assediando a adolescente no ambiente escolar.

Um dos crimes foi praticado dentro da residência do próprio professor, onde a polícia civil também cumpriu mandado de busca e apreensão.

A escola onde teria acontecido o crime não teve o nome divulgado pela Polícia Civil.

A prisão foi realizada com o apoio da operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital, PCCE.



Aguarde mais informações.



