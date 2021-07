Teresina tem final de semana violento com três assassinatos em dois dias

Este último final de semana foi marcado pela violência em Teresina. Em apenas dois dias, a polícia registrou três mortes violentas nas zonas Centro, Norte e Sudeste da capital. Foram mortes praticadas com o uso de arma de fogo e motivadas por discussões e por acerto de contas do mundo do crime.



Por volta do meio dia do sábado (10), no Centro de Teresina, dois mototaxistas teriam se desentendido e um deles sacou um revólver calibre 38 e atirou três vezes contra o colega, que morreu no local. O SAMU ainda chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, já encontrou a vítima sem vida. As causas da discussão não foram confirmadas, mas populares informaram à polícia que vítima e agressor começaram a briga por causa de uma disputa de passageiros.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

Ainda no sábado (10), por volta das 20h, um jovem identificado como Wesley Fontenele, de 25 anos, foi morto a tiros dentro de veículo no cruzamento das Avenidas Ceará com Quintino Bocaiuvas, no bairro Vila Operária zona Norte de Teresina. Policiais do 9º BPM estiveram no local, mas não souberam informar quem praticou o crime e nem as causas que levaram ao homicídio.

Horas depois do homicídio na Vila Operária, um homem não identificado foi assassinado na Rua Mogi Mirim, região do Grande Dirceu, zona Sudeste da capital. De acordo com populares, pelo menos quatro disparos de arma de fogo foram ouvidos, mas com a rua bastante escura, as testemunhas não souberam informar quantas pessoas estavam no local. A PM foi acionada e constatou que o homem já estava sem vida.;

Os casos serão apurados pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV

