Teresina tem final de semana violento com sete homicídios

Este final de semana foi marcado pela violência em Teresina. É que no intervalo de apenas dois dias, foram registrados pela Polícia Militar sete homicídios na Capital. Os casos aconteceram nos bairros Monte Verde, Buenos Aires, Angelim, Samapi, Vila Madre Teresa e no Povoado Soinho, zona rural de Teresina.



O primeiro caso se deu no sábado (30), quando um jovem identificado como Gregory Lima da Silva foi encontrado morto com várias marcas de tiro no bairro Samapi, zona Leste. A polícia ainda não tem informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do crime, mas ressaltou que o caso pode ter sido uma execução por acerto contas, uma vez que a vítima já teria passagens pelo mundo do crime.



Foto Ilustrativa - Jailson Soares/O Dia

Já o segundo homicídio foi registrado na madrugada de ontem (01) na Vila Madre Teresa, onde um morador de rua foi assassinado a pedradas na Rua Torquato Neto. A vítima ainda não teve sua identificação divulgada pela Polícia Militar, mas segundo o coronel Galvão, comandante do 5º BPM, ele foi atingido mais fortemente na cabeça. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O terceiro homicídio deste fim de semana em Teresina aconteceu no bairro Monte Verde, também na zona Leste, onde um jovem identificado como José Geovane Soares foi executado a tiros na tarde deste domingo (01). Ele teria sido atingido por pelos menos dois disparos de arma de fogo ao tentar separar uma briga em um bar.

Já na noite de ontem (01), horas depois do assassinato no Monte Verde, a PM registrou um outro caso de morte violenta, desta vez dentro de um bar no bairro Buenos Aires, zona Norte da Capital. A vítima também não teve seu nome revelado, mas foi alvejada com um disparo de arma de fogo na região da cabeça durante uma festa.



Foto: Ilustrativa - Jailson Soares/O Dia

No começo da noite, foi a vez de a Polícia Militar ser acionada no Povoado Soinho, zona rural de Teresina, para atender a um caso de duplo homicídio. As vítimas ainda não foram identificadas, mas seus corpos foram localizados nas proximidades de um campo de futebol. De acordo com o comando do 5º BPM, como nada de valor material foi levado das vítimas, acredita-se que o crime possa ter se tratado de uma execução por acerto de contas. O caso foi encaminhado para a DHPP.

Pouco depois, outro homicídio foi registrado no bairro Angelim, onde um rapaz identificado somente como Victor também foi alvejado por disparo de arma de fogo, indo a óbito. A polícia ainda não sabe informar causas nem quem teria efetuado o disparo e ainda está em diligências no sentido de tentar localizar possíveis suspeitos.

Maria Clara Estrêla