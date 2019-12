Homem é morto a tiros ao tentar separar briga na zona norte da capital

Um jovem de aproximadamente 22 anos, identificado como José Geovane Soares, foi executado a tiros no início da tarde deste domingo (01), no bairro Monte Verde, zona norte da capital. O crime aconteceu em um bar localizado na Avenida Rosana Neres.



De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima teria sido atingida com, pelo menos, dois disparos, ao tentar separar uma briga que acontecia no local.

Quando as equipes do 13º Batalhão chegaram à cena do crime, por volta das 14h, o bar já estava fechado e os clientes já haviam deixado o local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal, para a realização dos procedimentos legais e liberação aos familiares.

Uma equipe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também esteve no local, para colher informações que vão embasar o processo de investigação do crime.

Natanael Souza