VÍDEO: família é feita refém durante assalto em sítio na BR-343 em Teresina

Criminosos armados fizeram uma família refém durante um assalto a um sítio localizado nas proximidades da BR-343 na saída de Teresina. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (04), quando oito indivíduos invadiram a propriedade. Moradores da região que perceberam a movimentação acionaram a polícia.



Leia também: Vídeo: mulher sofre sequestro relâmpago e transfere R$5 mil para criminosos





A primeira a chegar ao local foi a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que imediatamente solicitou reforço da Polícia Militar. Ao chegarem, os inspetores encontraram um veículo onde estavam alguns dos suspeitos e ouviram gritos de socorro vindos de dentro da residência. Ao perceberem a aproximação da polícia, os criminosos fugiram correndo para os fundos da propriedade e um deles, que permaneceu no carro, acabou sendo preso.



Foto: Divulgação/PRF-PI

Trata-se de um homem de 20 anos que não teve o nome revelado pela polícia. Enquanto a PRF o autuava, a PM prosseguiu com as buscas pelos outros que haviam fugido. “Os assaltantes deixaram alguns objetos para trás no momento da fuga, tais como uma TV que seria transportada no carro da própria vítima, proprietária do sítio”, disse a PRF em nota.

Além deste material, também foram recolhidos um veículo Fiat Uno e duas motocicletas. Com os criminosos, a polícia apreendeu ainda os equipamentos utilizados para manter a família refém como marreta e algumas braçadeiras. Após serem liberadas, as vítimas foram conduzidas para a delegacia para prestarem depoimento.





Os veículos e o homem que foi preso foram encaminhados para a Central de Flagrantes para os procedimentos legais. Equipes da Polícia Militar permaneceram na região realizando rondas na tentativa de prender os demais integrantes da organização criminosa.

Compartilhar no

Com informações da PRF-PI

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!