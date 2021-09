Tentativa de assalto termina com tiros próximo a colégio na zona Leste de Teresina

Uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (22) nas proximidades de um colégio particular na zona Leste de Teresina terminou com disparos de arma de fogo disparados e correria no local.

O Portal O Dia apurou que um grupo criminoso em um carro anunciou um assalto contra uma mulher que entrava em um carro estacionado na região. Um policial militar que passava pelo local no momento percebeu a atitude e disparou contra os assaltantes. O grupo fugiu, mas não é possível dizer que algum deles foi atingido.

Relatos divulgados nas redes sociais davam conta que o assalto teria ocorrido na escola, o que causou apreensão em pais de alunos e uma corrida de responsáveis ao campus. A escola emitiu um comunicado que reforçou a segurança da unidade. “Ressaltamos que nada ocorreu nas dependências do Colégio e que nosso espaço continua protegido e seguro”, disse a nota.

