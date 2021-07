Suspeito tenta esconder droga na boca durante abordagem policial no Dirceu

Um homem de iniciais F.A.A, 56 anos, tentou esconder uma quantidade de drogas na própria boca durante uma diligência policial na manhã desta terça-feira (6) no Bairro Dirceu I, zona Sudeste de Teresina. Ele foi preso e encaminhado para a Central de Flagrante.

O inusitado aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca pela Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (DEPRE). As investigações iniciais apontavam uma intensa movimentação na residência do indivíduo, o que levantou a suspeita de que uma “boca de fumo” estivem em funcionamento no local.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Ao chegarem na casa, os policiais desconfiaram da atitude do suspeito. No momento da prisão, o indivíduo autuado tentou ainda ludibriar os policiais civis colocando parte do entorpecente em sua boca, o que foi percebido pela equipe da DEPRE. Foi encontrado ainda parte do entorpecente no bolso do autuado. Chegamos a perguntar se ele era mudo, porque não falava, mas era porque estava com a droga na boca", disse o delegado Jarbas Lima.

Foto: Divulgação / PC

Foram encontrados vinte e nove invólucros de crack, cento e sessenta e cinco reais em dinheiro trocado, além de dois aparelhos celulares. O homem foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

