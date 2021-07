Piauí: 285 unidades de rebites são apreendidas com caminheiros

Em pouco mais de doze horas, Policiais Rodoviários Federais apreenderam 285 unidades de Nobésio Extraforte na posse de caminhoneiros que estavam transitando nas rodovias piauienses. Esse medicamento, conhecido como “rebite”, é utilizado pelos motoristas como inibidor de sono com o objetivo de prolongar o tempo acordado e dirigir por longas distâncias. As ações aconteceram nas cidades de Picos, Valença do Piauí e Floriano.

Durante fiscalização, os policiais prenderam um homem de 40 anos acusado do crime de Tráfico de Drogas. Natural de Iguatu, o acusado conduzia o veículo de carga Volvo/FH 540 6x4T no momento da abordagem. Na abordagem, os policiais verificaram que o veículo não poderia estar transitando naquele horário. Através da documentação apresentada, foi concluído que a combinação veicular transportava carga com excesso de peso, portando de forma indevida cerca de 46 toneladas a mais.

Foto: Divulgação/PRF

Ao fazer uma verificação no interior do veículo, os policiais encontraram 11 frascos contendo 189 unidades de Nobésio Extraforte. O condutor informou que esses medicamentos estavam sendo levados para um amigo na cidade de Petrolina. Entretanto, não conseguiu confirmar a veracidade dos fatos.

Além dessa ação, outras fiscalizações foram realizadas no combate à posse e consumo de anfetaminas. O objetivo foi retirar de circulação condutores que estivessem sob o efeito de drogas. Como resultado, ocorreu a autuação de cinco pessoas, na sua maioria caminhoneiros, que estavam portando os rebites.

Em todas as situações, os condutores flagrados responderão por descumprimento ao Art. 28 da Lei. 11.343/06, Porte de droga para consumo (Consumado). As ocorrências foram encaminhadas aos Juizados Criminais de cada município para os procedimentos necessários. Os acusados se comprometeram a se fazerem presentes em audiência judicial referente à prática delituosa.

No caso da ocorrência na cidade de Floriano, o homem foi preso e encaminhado à Polícia Civil. Ele responderá pelo crime de Tráfico de Drogas. Além disso, o veículo foi autuado e recolhido e só deverá ser liberado após a retirada do excesso de peso verificado.

Compartilhar no

Isabela Lopes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!