Suspeito é preso com arma dentro de carro em Altos

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta terça-feira (28) na BR 343, no município de Altos, no Norte do Piauí, com um revólver calibre .32 e em atitude suspeita em um carro modelo Polo.

De acordo com o cabo Hermes, da Polícia Militar de Altos, o suspeito realizava ultrapassagens pela rodovia no momento que uma guarnição da PM suspeitou da atitude do condutor e iniciou uma perseguição.

“Estávamos em ronda no município de Altos, no bairro DNER, e lá cruza a BR 343. Vimos um veículo em atitude suspeita, fez umas três ultrapassagens indevidas. Suspeitamos e fizemos uma abordagem na saída da cidade no sentido Teresina. O indivíduo se mostrou bastante nervoso”, disse Hermes.

Durante a busca pessoal, os policiais não encontraram nada com o homem, conduto, ao averiguarem o veículo, foi encontrado o revolver e munições. Aos policiais, ele disse que a arma pertence a uma empresa que ele atua no estado do Maranhão. O suspeito foi encaminhado à Central de Fragrantes de Teresina para os procedimentos legais.

