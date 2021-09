Concurso PMPI: inscrições reabrem dia 06 de outubro; confira novo cronograma

O Núcleo de Concurso e Promoções de Eventos (Nucepe) divulgou o Termo Aditivo reabrindo as inscrições para o Concurso da Polícia Militar do Piauí voltado para o cargo de soldado, após aumento no número de vagas. As 40 vagas para o cargo de Oficiais continuam mantidas.



As inscrições podem ser feitas de 06 a 25 de outubro de 2021, pelo site da Nucepe. O pagamento da taxa desses inscritos deve ser feito até o dia 26 de outubro de 2021.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Com o novo aditivo, agora estão sendo ofertadas mil vagas, sendo 900 para candidatos do sexo masculino e 100 para candidatas do sexo feminino. A primeira etapa (Prova Escrita Objetiva e Dissertativa) será realizada no dia 05 de novembro de 2021.



- Confira o novo Termo Aditivo nº 002/2021

- Confira o Edital nº1/2021 - Oficial PMPI

- Confira o Edital nº 02/2021 - Soldado PMPI

A ampliação das vagas para o concurso foi anunciada pelo secretário estadual de Fazenda, Rafael Fonteles, em agosto deste ano. Anteriormente, o certame previa 650 vagas para soldados.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!