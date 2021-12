Suspeito de tráfico é preso em flagrante em residência no Morro da Esperança

Policiais da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre) cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (01) em uma residência no bairro Morro da Esperança, zona Norte de Teresina. Na ocasião, um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi identificado pelas iniciais M.R.P.C.

Na casa, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições intactas além de uma porção de substância vegetal análoga à maconha e aparelhos celulares de origem não determinada. “Autuamos a pessoa que estava na casa pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de entorpecente pelo fato de inclusive já haver investigação policial instaurada pela prática do mesmo crime”, explicou o delegado Jarbas Lima, que participou da diligência.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

De acordo com ele, M.R.P.C já possui antecedente criminal por tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado para a sede da Depre, onde foi autuado.

Canais de denúncia

A Delegacia de Entorpecentes atua em conjunto com a sociedade, recebendo denúncias através dos números (86) 3216-5281 no plantão e Whatsapp. As denúncias anônimas também podem ser feitas pelo site da Polícia Civil através do link http://www.pc.pi.gov.br/denuncia_anonima.php.

