Suspeito de matar vigilante é preso dentro de hospital

O suspeito de ter assassinado o vigilante Francisco Alves de Carvalho, de 56 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (30), no Hospital do Buenos Aires, enquanto fazia um curativo de uma lesão provocada durante o assalto. O crime aconteceu na manhã da última terça-feira (28), quando a vítima voltava do trabalho.

Vigilante reage a assalto e é morto com tiro no peito no zona Norte

Segundo informações do major Audivam Nunes, da Força Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, o suspeito estava sendo monitorado e acabou sendo preso enquanto procurava atendimento médico.

Vigilante reagiu ao assalto e foi morto com tiro no peito no Parque Alvorada. (Foto: Reprodução)



O homem havia sido lesionado na região do abdômen após o vigilante ter tentado reagir ao assalto utilizando um facão. Em seguida, o assaltante efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima.

"Tinha alguém cuidando dele, porque ele tinha ido ao hospital apenas para trocar o curativo. Ele é um indivíduo bastante conhecido na zona Norte, é de alta periculosidade", afirma o major Audivam Nunes.

O homem, que não teve a identidade revelada devido a Lei de Abuso de Autoridade, foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e deverá passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (31).





Nathalia Amaral