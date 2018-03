Suspeito de matar piauiense e ocultar corpo em mala é preso em GO

A Polícia Civil de Goiás prendeu neste sábado (3) um estudante de direito apontado como autor do homicídio de uma piauiense na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. O estudante, identificado como Ubiratan Guilherme Digues, de 35 anos, é suspeito de matar a piauiense Adriana Nunes de Sousa, de 24 anos, colocar o corpo dentro de uma mala e jogar em um córrego.



Câmeras de segurança registraram o momento em que o Ubiratan e a piauiense fazem compras em um supermercado, um dia antes dela ser morta. Em entrevista ao G1, o delegado Klayter Camilo, informou que o suspeito negou envolvimento com o crime. No entanto, o delegado afirmou que, pela análise das imagens, há a confirmação de que a mulher passou duas noites na casa do suspeito e de que ele é o autor do crime.

Corpo foi encontrado dentro de mala jogada em rio de Aparecida de Goiânia (Foto: Guilherme Henrique/ TV Anhanguera)



As investigações apontaram que o homicídio teria ocorrido no último dia 22 de fevereiro, na casa de Ubiratan, localizada no Setor Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia, o estudante teria feito compras na companhia da vítima horas antes dela ser morta.

Imagens mostram vítima fazendo compras com suposto assassino. (Foto: Reprodução/G1)

"Nós analisamos todo o itinerário da vítima, por meio de análise das imagens e também de outros elementos sigilosos, e chegamos até este endereço e, consequentemente ao suposto autor do crime", completou o investigador ao G1.

Ubiratan cursava o 9º período do curso de Direito e trabalhava como porteiro em um prédio no Setor Bueno, na região sul de Goiânia, local onde foi preso nesta manhã. A motivação do crime ainda não foi confirmada pela Polícia.

Corpo de piauiense é encontrado em mala

O corpo de uma piauiense natural de Bom Jesus/PI foi encontrado na manhã do último dia 23 de fevereiro por populares dentro de uma mala jogada em um córrego, na divisa entre os setores Vila São Joaquim e Santos Dumont. Ao avistarem o objeto suspeito, os populares acionaram a Polícia Militar e em seguida o Corpo de Bombeiros, para fazer o resgate.

A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a mala da água e constatou que dentro havia um corpo de uma mulher que aparentava ter 30 anos. Imediatamente, os bombeiros fecharam a mala e chamaram a perícia criminal. A suspeita é de que a vítima tenha sido morta por estrangulamento, já que havia marcas em volta do pescoço. O corpo foi reconhecido pela irmã da vítima no Instituto Médico Legal (IML) do município. A família é da cidade de Bom Jesus, no extremo sul do Piauí e estava morando em Goiânia.

Nathalia Amaral, com informações do G1/GO.