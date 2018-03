Corpo de piauiense é encontrado dentro de mala em Goiás

O corpo de uma piauiense que não teve a identidade revelada pela Polícia foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23), em um córrego na altura da Avenida Toledo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia/GO.

Segundo informações do G1, o corpo foi reconhecido pela irmã da vítima no Instituto Médico Legal (IML) do município. A família é da cidade de Bom Jesus, no extremo sul do Piauí e estava morando em Goiânia.

Corpo é encontrado dentro de mala jogada em rio de Aparecida de Goiânia (Foto: Guilherme Henrique/ TV Anhanguera)



A vítima foi encontrada por populares dentro de uma mala jogada em um córrego, na divida entre os setores Vila São Joaquim e Santos Dumont. Ao avistarem o objeto suspeito, os populares acionaram a Polícia Militar e em seguida o Corpo de Bombeiros, para fazer o resgate.

A equipe do Corpo de Bombeiros retirou a mala da água e constatou que dentro havia um corpo de uma mulher que aparentava ter 30 anos. Imediatamente, os bombeiros fecharam a mala e chamaram a perícia criminal. A suspeita é de que a vítima tenha sido morta por estrangulamento, já que havia marcas em volta do pescoço.

Bombeiros resgatam mala jogada em córrego de Aparecida de Goiânia (Foto: Corpo de Bombeiros/ TV Anhanguera)



Policiais do Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida de Goiânia estiveram no local do crime. O corpo da mulher foi encaminhado para o IML, onde foi identificado pela família e permaneceu no local até a noite de ontem. Até o momento não há informações sobre quem teria cometido o crime.









Nathalia Amaral, com informações do G1 GO.