Suspeito de assassinar namorada em Esperantina se entrega à polícia

O jovem identificado como Mikael Prado, suspeito de assassinar na última segunda-feira (13) a própria namorada, na cidade de Esperantina, no Norte do Piauí, se entregou à polícia do município nessa terça-feira (15). Ele negou participação no crime, mas permanece preso após um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Mikael é apontado pela polícia como o autor do feminicídio contra Daniela Araújo Silva, encontrada morta na segunda-feira no bairro Novo Milênio, em um terreno que pertence aos familiares do suspeito. A jovem de 24 anos foi morta a pedradas na cabeça, de acordo com laudos da polícia técnica.

Foto: Reprodução

"O que a gente sabe é que ela era usuária drogas e moradora de rua, e esse homem que é o suspeito também é usuário de drogas. Não podemos afirmar ainda que foi ele que cometeu o crime, mas até agora não tivemos notícias do paradeiro dele", informou o tenente Madslan, comandante da Polícia Militar do município, na data do crime.

Segundo as investigações, o jovem teria fugido após o crime para a casa de parentes da cidade de Brejo, no Maranhão. Ele foi localizado pela polícia e negou que soubesse que estaria sendo procurado. Como não havia ainda mandado de prisão, o suspeito foi incentivado a comparecer à delegacia, o que aconteceu na última terça-feira, quando a prisão foi autorizada pela Justiça.

