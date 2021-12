Mulher é morta a pedradas na cidade de Esperantina

Uma mulher identificada como Daniela Araújo Silva foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Novo Milênio, na cidade de Esperantina, localizada a 188 km de Teresina. Segundo informações do tenente Madslan, comandante da Polícia Militar do município, a mulher teria sido assassinada com pedradas na região da cabeça.

O principal suspeito de ter cometido o crime é o namorado da jovem, cuja identidade não foi divulgada. O corpo de Daniela foi encontrado no terreno da residência da família do suspeito. Foto: Reprodução "O que a gente sabe é que ela era usuária drogas e moradora de rua, e esse homem que é o suspeito também é usuário de drogas. Não podemos afirmar ainda que foi ele que cometeu o crime, mas até agora não tivemos notícias do paradeiro dele", informou o tenente. A Polícia Civil de Esperantina está à frente das investigações sobre o caso. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao necrotério do Hospital Estadual Dr Júlio Hartiman.

