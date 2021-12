Soldado da PM é morto a tiros no bairro Mocambinho em Teresina

Um soldado da Polícia Militar do Piauí identificado como Erinaldo Alves da Silva, 34 anos, foi assassinado a tiros durante briga de trânsito ocorrida no bairro Mocambinho, na zona Norte de Teresina. O crime aconteceu no final da noite deste domingo (19) próximo a um bar. De acordo com o relatório de ocorrência do 9º BPM, o principal suspeito de ter atirado no policial estava em uma motocicleta.



Leia também: Vídeo: briga de trânsito termina com uma pessoa baleada na zona Sudeste de Teresina

Consta no relatório que o soldado PM Erinaldo teria se envolvido em uma discussão na saída do bar, que adentrou em deu carro e que, então, teria sido perseguido pelo suspeito em uma moto por pelo menos 600 metros. Uma equipe do Departamento de Homicídios esteve no local e constatou que o policial foi atingido por um único tiro na cabeça e que teve óbito antes mesmo de ser socorrido.



Foto: Divulgação/Polícia Militar

O soldado Erinaldo faleceu dentro do próprio carro. O corpo dele foi removido pelo IML. Os policiais do 9º BPM chegaram a fazer diligências na região, mas não localizaram ninguém suspeito. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações.

O soldado Erinaldo Alves era lotado no GPM de Água Branca. O velório dele acontecerá na cidade de José de Freitas. Por meio de nota, o Comando-geral da PMI lamentou o falecimento do soldado e prestou solidariedade aos amigos e familiares.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no