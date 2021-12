Vídeo: briga de trânsito termina com uma pessoa baleada na zona Sudeste de Teresina

Uma briga de trânsito terminou com uma pessoa baleada na zona Sudeste de Teresina. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (14), na Rua Santo André, e a vítima se trata de um motociclista. O momento do ocorrido foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que um motoqueiro para ao lado de um veículo modelo Prisma quando a discussão se inicia. Ele, então, desce da moto e faz um movimento como se fosse bater no vidro do motorista.





Logo em seguida, o motociclista se afasta do carro correndo com a mão no peito. É o momento em que ele é atingido por um tiro . O homem sobe na calçada e some do campo de registro da câmera. Quando ele retorna, já é cambaleando e caindo no chão, ferido.

O motorista do carro, então, arranca com o veículo e sai em alta velocidade. O motociclista foi socorrido por populares, que acionaram uma ambulância do SAMU. Procurada, a PM informou que já está de posse das imagens das câmeras e que trabalha no sentido de identificar, junto com a Polícia Civil, que é o condutor do carro. A identificação da vítima não foi informada.

O caso seguirá para apuração por parte do Distrito Policial da região.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no