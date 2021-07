Sigefredo Pacheco: Ex-prefeito morre ao sofrer infarto enquanto pilotava moto

O ex-prefeito do município e Sigefredo Pacheco, localizado no Norte do Piauí, Raimundo Pereira Neto, 69 anos, faleceu na manhã desta terça-feira (6) vítima de um infarto fulminante. Ele estava pilotando uma motocicleta no momento que passou mal e caiu do veículo. O ex-gestor chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do Hospital Regional de Campo Maior.

Raimundo Pereira exerceu dois mandatos como vereador do município de Campo Maior, entre 1983 e 1992. Logo depois ingressou na política do município de Sigefredo Pacheco e foi eleito prefeito entre 1995.

“A Prefeitura de Sigefredo Pacheco/PI manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento do ex-prefeito do nosso município Raimundo Pereira Neto, ocorrido nesta terça-feira (6)”, disse a prefeitura através de nota.

Já o atual prefeito, Murilo Bandeira, disse que Raimundo Pereira deixou um legado na cidade e na história política da região. “Sem dúvida alguma deixa um legado, uma história política para toda a região dos Carnaubais. O município de Sigefredo Pacheco decreta luto oficial por 3 dias. Que Deus possa confortar os seus familiares e amigos”, escreveu Murilo em rede social.

A Câmara de Campo Maior também se manifestou. Em nota, o Poder Legislativo lamentou a morte e lembrou a participação política de Raimundo Pereira na região dos carnaubais.

