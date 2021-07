Vigia da Secretaria de Saúde de Timon é morto por engano com 14 tiros

Um crime brutal chocou os moradores do bairro Parque Piauí II, em Timon, na noite desta segunda-feira (05). Um homem identificado como Francisco Jordão Medeiros de Oliveira, 36 anos, foi assassinado com 14 disparos de arma de fogo dentro da própria residência por volta das 21h30min. Ele trabalhava como vigia da Secretaria Municipal de Saúde de Timon e, segundo a polícia, foi morto por engano.



Francisco estava dentro de casa com a família quando foi surpreendido por dois indivíduos que invadiram o imóvel pelos fundos. Os dois chegaram em um carro, pularam o muro e já entraram atirando contra a vítima. Mas segundo o que informou o sargento C. Vieira, do 11º BPM, o real alvo dos criminosos era o enteado de Francisco, Manoel Sales Moraes, que no momento do ocorrido estava na área externa na frente da casa.



Francisco Jordão foi morto por engano - Foto: Divulgação/Polícia Militar de Timon

“Ele foi morto por engano. Eles [os criminosos] estavam à procura do enteado da vítima, que faz parte do mundo do crime e tinha saído recentemente do presídio. Ele seria o suposto alvo do assassinato e se encontrava do lado de fora da casa. Quando ouviu os disparos, ele fugiu para destino ignorado e até agora não foi localizado”, explicou o sargento.

Ainda de acordo com o PM, depois que assassinaram Francisco Jordão na frente dos familiares, os criminosos saíram vasculhando os demais cômodos da casa em busca de seu verdadeiro alvo, mas, sem encontrá-lo, empreenderam fuga.

A perícia da Delegacia de Homicídios de Timon, que esteve na cena do crime, constatou que Francisco Jordão foi morto com disparos de revólver calibre 380. Foram encontrados 14 projéteis no local e pelo menos cinco atingiram o vigia. O IML também esteve na residência para fazer a remoção do corpo.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil.

