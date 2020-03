Sete detentos da Irmão Guido fogem após cavarem buraco na parede

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) está fazendo buscas para tentar localizar os sete detentos que conseguiram escapar na tarde de ontem (23) da Penitenciária Irmão Guido. Segundo a Sejus, eles fugiram após cavarem um buraco na parede superior do Pavilhão C, onde estavam alojados.



Considerados de alta periculosidade, os presos foram identificados como Luís Henrique Leite de Araújo, Tácio Sales da Silva, Ezequiel da Silva Oliveira, Francisco Gardel Costa de Araújo, Yure de Araújo Oliveira, Antônio Marcos da Silva e Carlos Batista Dias Sousa.



Sete detentos escaparam da Penitenciária Irmão Guido nesta segunda (23) - Foto: O Dia

Esta já é a segunda fuga do sistema prisional registrada no Piauí. nos últimos dias. Há exatamente uma semana, dois detentos da Casa de Custódia de Teresina escapara do presídio após abrirem um buraco no teto da cela onde estavam alojados, no Pavilhão E. Eles já haviam sido pegos tentando fugir dois dias antes. No momento em que escaparam do presídio, outros sete presos os acompanharam, mas acabaram sendo pegos pela Guarda Militar.

Sobe os presos que fugiram da Irmão Guido ontem, a Secretaria de Justiça informou que há policiais e agentes em diligências para recaptura-los o quanto antes.

Maria Clara Estrêla