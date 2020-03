A Casa de Custódia do Piauí (Penitenciária José de Ribamar Leite) registrou a fuga de dois detentos na noite desta segunda-feira (17). Os presos foram identificados como Ridelson William da Silva e André Luiz Soares da Silva. Além deles, outros sete detentos tentaram escapar do presídio, mas foram capturados a tempo pela Guarda Militar.



De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais do Piauí (Sinpoljuspi), os dois que escaparam já haviam tentado fugir da Casa de Custódia na noite do último sábado (14), abrindo um buraco no teto da cela onde estavam alojados. “Eles foram pegos e realocados no Pavilhão E para a triagem, mas consegui fugir de lá na noite de ontem. Os demais que tentaram segui-los foram interceptados pelos policiais de plantão quando chegaram à laje do presídio”, explica Kleiton Holanda, presidente do Sinpoljuspi.



Presos fogem da Custódia 48 horas após serem pegos abrindo buraco no teto - Foto: O Dia

Segundo a entidade, a Casa de Custódia está abrigando atualmente quase o dobro de detentos que realmente deveria receber. É que a unidade penal suporta o máximo de 336 internos e possui hoje 900. O número, conforme diz Kleiton Holanda, dificulta a realização de vistorias por parte dos policiais penais e também a guarda e vigia de todos os detentos.

A Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) encaminhou nota informando da fuga dos dois detentos e dizendo que está fazendo buscas para localizá-los. Confira na íntegra:

A Gerência da Penitenciária Prof. José Ribamar Leite informa que os detentos Ridelson William da Silva, André Luiz Soares da Silva e Tiago de Azevedo Gonçalves conseguiram empreender fuga, por volta das 19h30, dessa segunda-feira (16). Outros sete presos foram interceptados pela Guarda Militar da unidade penal quando tentavam fugir pelo teto da penitenciária. A Secretaria de Estado da Justiça informa que equipes de segurança do Estado estão em diligência para a recaptura dos indivíduos.

Maria Clara Estrêla