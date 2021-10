PRF registrou 23 acidentes no Piauí durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida

A Operação Nossa Senhora Aparecida, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contabilizou um total de 23 acidentes e três mortes em rodovias federais do Piauí durante os cinco dias de atuação. Os acidentes fatais ocorreram na BR 316 e 343 nos municípios de Marcolândia, Campo Maior e Teresina.

De acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira (13), as principais causas dos acidentes foram manobra de mudança de faixa e acessar a via sem observar a presença de outros veículos. Alguns dos casos tiveram como causa a ausência de reação do condutor, deixar de manter distância segura do veículo da frente, condutor dormindo e animais na pista.

A PRF observou que houve aumento no fluxo de veículos durante esse período. “A PRF registrou aumento no fluxo de veículos principalmente na BR 343 na região norte do estado com acesso ao litoral piauiense. Apesar da expectativa de aumento significativo no fluxo de veículos, o que se viu foi um leve aumento no deslocamento de veículos nas rodovias, e este se deu de forma tranquila”, apontou o relatório.

No período, nove pessoas foram presas por dirigirem embriagadas, sendo que foram realizados 161 Testes de alcoolemia e lavrados 36 autos de infração. Os números mostram um aumento de 63% de autuações por alcoolemia. Foram lavrados ainda 337 autos de infração em condutores de motocicletas por não uso do capacete de segurança, 96 por não uso do cinto de segurança e 113 por Ultrapassagem em local proibido.

Um total de 36 pessoas foram presas por diversos crimes, sendo 09 por Dirigir Sob o efeito de Álcool, 01 por Uso de documento falso, 01 por Cumprimento de Mandado de Prisão, 06 por outros Crimes de Trânsito e 20 por crimes diversos. Ainda foram recuperados 08 veículos com registro de roubo/furto e 05 que estavam adulterados.

