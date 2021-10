Motociclista morre após colidir em um caminhão na BR-343, em Campo Maior

Na tarde deste sábado (09), um motociclista identificado como Antônio Francisco de Aragão morreu após colidir em um caminhão na BR 343, em Campo Maior.

De acordo com informações do 15º Batalhão da Polícia Militar de Campo Maior, o condutor do caminhão havia acabado de estacionar o veículo para ir até um restaurante, quando Antônio colidiu na traseira do caminhão.

(Foto: Divulgação/Redes sociais)

A colisão teve um forte impacto e a vítima estava sem capacete. No momento da colisão, Antônio teve traumatismo craniano, morrendo ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi no local colher mais informações a respeito do caso e conduziu o motorista do caminhão à Polícia Civil. O corpo de Antônio foi encaminhado para o necrotério do Hospital de Campo Maior.

