PRF registra um óbito e nove feridos em acidentes no feriado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (29) o balanço da operação realizada no feriado do Dia do Funcionalismo Público nas rodovias federais do Piauí. Durante a operação realizada entre os dias 25 e 28 de outubro, a PRF registrou 13 acidentes, resultando em nove pessoas feridas e um óbito.

Segundo a PRF, o óbito aconteceu na cidade de Alegrete do Piauí, a 379 km de Teresina. A vítima era um motociclista que colidiu frontalmente com um veículo de carga. O acidente ocorreu no último sábado (26).

Além dos acidentes, o que chamou a atenção dos policiais foram as ultrapassagens em local proibido. Durante todo o feriado 96 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em lugar não permitido. Em vídeos divulgados pela PRF é possível ver condutores realizando ultrapassagens em faixas contínuas, sem obedecer a sinalização.

Vale lembrar, que as ultrapassagens em local proibido podem ocasionar colisões frontais, as principais causas de vítimas fatais nas rodovias. Segundo a PRF, as ultrapassagens irregulares são comuns nas rodovias federais que cortam o estado do Piauí. Veja o vídeo.





Operação

A operação foi realizada ao longo de todas as rodovias do estado e teve como foco a região norte em que o fluxo de veículos se mostrou com maior intensidade. Em apenas 24 horas, cerca de 5.656 veículos se deslocaram para aquela região.



O foco da operação foi diminuir a violência nas rodovias federais do estado mais precisamente o número de acidentes graves, feridos e mortos. Foram utilizados 327 policiais na operação com reforço de policiamento distribuídos de norte a sul do estado.

Durante as atividades foram fiscalizados 4.038 veículos, 3.901 pessoas. Além disso, também foram realizados 1.434 testes de alcoolemia representando um aumento significativo na quantidade de testes, resultando em 44 autos de infração e 10 pessoas detidas também por esse motivo.

Nesse mesmo final de semana, foram recolhidos 175 veículos que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.



A PRF acompanhou durante todo o dia de ontem (28) o retorno dos veículos na BR 343 e, apesar do trânsito intenso não houve nenhuma intercorrência grave nas rodovias do estado.

