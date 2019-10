PRF faz perseguição policial em alta velocidade no PI; Veja vídeo

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (28) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostra o momento em que um policial rodoviário persegue em alta velocidade um homem conduzindo uma moto roubada pelas ruas da cidade de Cristino Castro, a 441 km de Teresina.

Segundo a PRF, o condutor desobedeceu a ordem de parada dada pelos policiais na BR-135 e empreendeu fuga pela cidade. As imagens mostram a perseguição do ponto de vista do policial, culminando com a prisão do suspeito no final do vídeo. O caso ocorreu na tarde da última sexta-feira (25).

Nas imagens, o policial persegue o suspeito pelas ruas de Cristino Castro enquanto populares observam das calçadas. Em determinado momento, o suspeito adentra uma via de piçarra, com várias poças de água, perde o controle da moto em frente a um cemitério e inicia a fuga a pé, mas é interceptado pelo policial que dá ordem para que o suspeito deite no chão. Em seguida o homem é algemado e preso.

Veja abaixo.





A motocicleta conduzida pelo indivíduo apresentava registro de roubo e/ou furto datado de outubro de 2017, no município de Bom Jesus/PI.

Em nota, a PRF informou que os policiais identificaram a motocicleta sem placas de identificação e deram ordem de parada ao condutor que desobedeceu, sendo necessária a realização de acompanhamento tático por parte dos policiais.

Ao verificar o registro de roubo e/ou furto, a motocicleta foi apreendida e o homem preso e encaminhado à Polícia Civil na cidade de Bom Jesus/PI para proceder com as medidas legais cabíveis. O condutor que não teve a identidade revelada pode responder por furto, receptação e desobediência.

Nathalia Amaral