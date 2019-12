PRF registra 30 feridos e uma morte durante feriadão de Natal

Durante a Operação Natal 2019, que durou de sexta-feira (21) até ontem (25), deflagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram contabilizados 22 acidentes, 30 feridos e uma vítima fatal. A ação teve como objetivo intensificar o policiamento e a fiscalização nas rodoviais federais com a finalidade de prevenir e reduzir o número de acidentes de trânsito e, consequentemente, de feridos e mortos.

Segundo a PRF, os números representam uma redução significativa em relação ao mesmo período de 2018, quando foram registrados 28 acidentes, 32 feridos e seis óbitos. Com o feriado na quarta-feira, a Operação teve cinco dias de duração, coincidindo com a mesma quantidade de dias da mesma operação em 2018.

Ainda de acordo com a PRF, a prevenção de acidentes foi possível através da ostensividade e em comandos para coibir o não uso do capacete de segurança, a ingestão de álcool associado ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança, principalmente entre os passageiros dos bancos traseiros.

Ao todo, foram 4.273 veículos e 4.459 pessoas fiscalizadas, foram realizados 2.034 testes de alcoolemia sendo 41 flagrantes de condutores sob o efeito de álcool e desses seis foram presos. Foram extraídos 1.445 multas de trânsito sendo 205 por condutor ou passageiro sem o uso do capacete de segurança, 74 por condutor ou passageiro sem o uso do cinto de segurança, 143 por ultrapassagem em local proibido pela sinalização. Foram recolhidos 163 veículos por estarem em situação irregular.

Durante a operação, foram realizadas ações educativas em vários terminais rodoviários dos estado com o objetivo de conscientizar condutores de transporte coletivos e passageiros sobre a forma correta e a importância do uso do cinto de segurança, além da maneira correta de acondicionamento das bagagens de mão, resultando na sensibilização de 1.391 pessoas.