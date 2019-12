A partir desta segunda-feira (23), todas as Superintendências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltam a usar radares móveis nas rodovias do país. A determinação é do Juiz Federal Substituto da 1ª Vara – SJ/DF, Marcelo Gentil Monteiro.

Em nota, a PRF informou tomou todas as providencias para cumprir a decisão e que todas as superintendências possuem equipamentos disponíveis. E estão orientadas a incluir a fiscalização de velocidade em seu planejamento operacional.

“Estudos técnicos apontaram 500 trechos de 10 quilômetros de extensão cada, com maior criticidade de acidentes de trânsito, classificados independentemente de sua causa, passíveis de serem fiscalizados com o uso de radares. A PRF poderá, portanto, desenvolver a fiscalização de radares nestes 5 mil quilômetros de rodovias federais”, diz.



PRF volta a usar radares móveis nas rodovias do país. Reprodução



Entenda o caso

Em agosto deste ano os aparelhos foram recolhidos, após um despacho do presidente Jair Bolsonaro. Onde, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.

No dia 11 de dezembro, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível do Distrito Federal atendeu a um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade.

Já na segunda-feira (16), o juiz determinou que em 10 dias para a (PRF) voltasse a usar radares móveis nas rodovias do país.

Sandy Swamy