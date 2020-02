Foi preso na tarde desta quarta-feira (19) pela PRF um casal suspeito de aplicar crimes de estelionato na região de Picos. O que chama a atenção na ocorrência é que um dos presos, cujo nome não foi informado pela polícia, portava 17 cartões bancários em seu nome. As detenções aconteceram durante fiscalização de rotina na BR-316.



De acordo com a PRF, além dos cartões, o casal portava também uma maquineta de cartão, um celular, um micro-ondas, três embalagens de loja de departamentos, dois perfumes importados e cinco sacolas com roupas recém-compradas. Todo o material estava dentro de um veículo modelo Fiat Doblô, onde se encontravam os suspeitos.



PRF prende suspeito de estelionato que portava 17 cartões em seu nome - Foto: Divulgação/PRF-PI



Aos policiais, o condutor informou que locou o carro em São Luís do Maranhão e passaram pelo litoral piauiense, nas cidades de Luís Correia e Parnaíba. Questionados sobre a origem dos objetos encontrados, eles disseram que fizeram as compras em vários estabelecimentos comerciais da região.

No entanto, ao entrar contato com a polícia do litoral, os inspetores da PRF foram informados de que o casal havia feito as compras no comércio local, mas não havia pago, ou seja, eles teriam aplicado golpes nos empresários da região. Além das compras, eles também não teriam pagado pela hospedagem em um hotel na cidade de Valença.

O casal, bem como o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Picos e devem responder por crimes de estelionato e falsidade ideológica.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI